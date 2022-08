‘Aanvaller Salman Rushdie steunde sjiitisch extremisme’: verdacht van poging tot doodslag

,,Hij is gisteravond aangeklaagd op basis van deze verdenkingen en zonder borgtocht in voorlopige hechtenis genomen”, meldt het Openbaar Ministerie van Chautauqua. Matar wordt officieel aangeklaagd voor ‘poging tot tweedegraads moord’, wat inhoudt dat hij volgens het OM bewust iemand wilde doden, maar zonder voorbedachten rade. In Nederland zou dat neerkomen op poging tot doodslag.



De verdachte die vlak na het steekincident werd opgepakt, woonde sinds kort in Fairview in de staat New Jersey. Hij had bij zijn aanhouding een vals rijbewijs op zak. Op sociale media zou Hadi Matar volgens de eerste bevindingen van het politieonderzoek extremisme steunen, evenals de Iraanse Revolutionaire Garde. Een directe link tussen de verdachte en het militaire elitekorps van Iran is niet bekend.



De vader van de verdachte zou uit Libanon komen. Volgens de burgemeester van de Zuid-Libanese plaats Yaroun komt de vader daarvandaan. Matars ouders zijn volgens hem op een gegeven moment naar de Verenigde Staten verhuisd. De verdachte is in Californië geboren en zou ook in de VS zijn opgegroeid. Het motief van de gearresteerde man is echter nog onduidelijk.