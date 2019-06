Aardbeving Duitsland blijkt spontaan ontplofte vliegtuigbom uit WOII

De lichte aardbeving - 1,7 op de schaal van Richter - die zondagnacht werd geregistreerd in de Duitse deelstaat Hessen blijkt bij nader inzien geen natuurverschijnsel, maar veroorzaakt door een 250 kilo zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De blindganger sloeg een krater in een graanveld van vier meter diep en tien meter breed.

De ‘aardschok’ werd zondagnacht even voor vier uur geregistreerd door de Duitse seismologische dienst. Het epicentrum van de beving, zo werd aanvankelijk door experts gesteld, lag in de buurt van Limburg an der Lahn, tussen Keulen en Frankfurt. Omdat mensen in de omgeving rond het tijdstip van de trilling een luide knal hadden gehoord, besloten autoriteiten toch maar naar de oorsprong daarvan te gaan zoeken.

Volgens een bewoner van het landelijke gebied was de klap enorm. ,,Ik heb liggen schudden in mijn bed. Het was een angstig moment dat ik de rest van mijn leven niet zal vergeten. Het hele huis trilde. Gelukkig hield die ‘beving’ snel weer op”, aldus betrokkene Willi Weisser. Uiteindelijk werd gisteren door een drone de gigantische krater ontdekt. Volgens de politie is daarmee aangetoond dat de aardbeving honderd procent zeker geen beving was.

Tijdens het ontploffen van de vliegtuigbom raakte niemand gewond. Behalve de krater is geen sprake van verdere schade aan de omgeving, zo melden Duitse media. Zeer waarschijnlijk is de blindganger, die een ontsteking op basis van chemicaliën had, spontaan ontploft. ,,De mogelijk Britse bom lag ongeveer vier meter onder de grond dus het is uitgesloten dat het ding is afgegaan door werkmachines in de buurt”, aldus de politie.

Het gebied waar het projectiel ontplofte, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog herhaaldelijk gebombardeerd. Zelfs nog in februari 1945. Het doel was toen om een station van de Reichsbahn te vernietigen dat nog steeds functioneerde. Of de recente ontploffing reden is om het gebied verder op bommen te doorzoeken, is onduidelijk. De getroffen boer krijgt financiële bijstand om de schade aan zijn terrein te herstellen.