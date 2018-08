Aardbeving treft Iran, gevoeld in Bagdad

In het westen van Iran, bij de grens met Irak, heeft zondagochtend een aardbeving plaatsgevonden. De schok met een kracht van 6.1 was tot in de Iraakse hoofdstad Bagdad te voelen. Vooralsnog is niet bekend of door de beving schade is ontstaan en of er slachtoffers zijn.