Aartsbisdom Keulen moet slachtoffer van misbruik 3 ton smartengeld betalen

Het aartsbisdom in Keulen moet een vroegere misdienaar 300.000 euro smartengeld betalen vanwege kindermisbruik. Een rechter schaart zich aan de kant van een 64-jarige man die in de jaren 70 meer dan driehonderd keer misbruikt werd door een priester.

De rechterlijke uitspraak die dinsdagmiddag in Keulen werd gedaan, volgde op mislukte onderhandelingen tussen slachtoffer Georg Menne en de Duitse rooms-katholieke kerk om onderling tot een vergelijk te komen. In eerste instantie zette de 64-jarige Duitser in op een slordige 8 ton.

Na het vonnis stond Georg Menne er ogenschijnlijk kalm bij. ,,Ik ben blij dat mij een stuk gerechtigheid toekomt. Twee andere slachtoffers zijn eveneens blij dat ik het zo lang heb volgehouden’’, reageerde Menne tegenover de Duitse media.

Als tiener werd Menne bijna tien jaar door dezelfde geestelijke stelselmatig aangerand. Na het overlijden van zijn vader belandde hij op 13-jarige in de katholieke kerkgemeenschap Bilderstöckchen in Keulen. Daar leerde hij de 39-jarige priester Erich Jansen kennen. De volwassen man hield hem tussen de jaren 1972 en 1979 zo’n 320 nachten lang vast in een afgelegen huis in de streek Eifel, waar het minderjarige slachtoffer werd misbruikt.

,,Als ik een keer niet wilde, zei hij: op deze manier zul je weten hoezeer ik je mag’’, vertelde Menne tegen weekblad Der Spiegel over hoe hij voor het blok werd gezet. Niemand zou van het misbruik hebben geweten, omdat het een geheim tussen beide personen was, aldus Menne. Jarenlang zag de jonge misdienaar de priester als een vaderfiguur.

Al sinds zijn aantreden in 1958 wisten Joseph Höffner, de toenmalige aartsbischop van Keulen, en andere functionarissen in de kerktop af van de beschuldigingen van kindermisbruik tegen Jansen. Toch besloten zij hem alleen maar over te plaatsen. Zo vielen vervolgens naast Menne ook andere kinderen ten prooi aan de misdragingen van de geestelijke. De inmiddels overleden Jansen was tot zijn pensioen in 2004 ruim vijftig jaar lang verbonden aan de katholieke kerk.

Het is de eerste keer in Duitsland dat een slachtoffer van misbruik binnen de kerk zijn gram haalt in de rechtszaal. De uitspraak kan daardoor een belangrijk precedent scheppen voor andere slachtoffers van de katholieke kerk in Duitsland. Hoeveel getroffenen er precies zijn is onduidelijk. Tussen 1946 en 2014 zouden er 3677 misdienaars als slachtoffer erkend zijn, blijkens een studie uit 2018. In de zaak-Menne kunnen beide kanten nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.

‘Aanmoediging voor slachtoffers om door te gaan’

Kerstin Claus, voorzitter van een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik van kinderen in de Duitse katholieke kerk, is blij met het vonnis en noemt de uitspraak ‘een belangrijk signaal richting de getroffenen’. Het is een aanmoediging voor andere slachtoffers om door te gaan, aldus Claus tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Waar zijn voorganger Höffner vrijuit ging, hangt de huidige aartsbisschop Rainer Woelki ondertussen een gevangenisstraf boven het hoofd. Sinds november vorig jaar onderzoekt de Duitse justitie of de Keulse kardinaal onder ede gelogen heeft over het misbruik van andere priesters binnen de kerk.