Abdul en andere bewakers mogen met hun gezin naar Nederland

Na tien jaar voorberei­ding vluchtte Park Myeong-ho uit Noord-Ko­rea

15 augustus Het leven is beter in Zuid-Korea, zag Park Myeong-ho op tv. Net als jaarlijks zo’n duizend landgenoten slaagde hij er in 2006 in om met zijn gezin Noord-Korea te ontvluchten. De zee bood toen een uitweg en verschaft hem nu een goed inkomen.