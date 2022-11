Abortus belangrijke factor in verkiezingen VS, meerdere staten leggen vrouwenrechten vast

In drie Amerikaanse staten wordt het recht op abortus vastgelegd in de grondwet. Kiezers in Californië, Vermont en Michigan stemden daar de afgelopen dag voor. In het conservatieve Kentucky mochten inwoners stemmen over stevige anti-abortuswetten, maar daar het is nog te vroeg om te zeggen wat het resultaat daarvan is. In Montana wordt gestemd over zware straffen voor mensen die helpen bij het weghalen van een ongeboren kind.

In een tiental staten is abortus inmiddels verboden, nadat het Hooggerechtshof een paar maanden geleden het landelijke recht hierop schrapte. Het is nu aan staten zelf om te bepalen of vrouwen een ongeboren kind in de eerste weken mogen laten weghalen of niet.

Dat besluit kwam als een schok voor veel liberale Amerikanen, waar de Democratische Partij tijdens de tussentijdse verkiezingen handig gebruik van maakt. Een stem op de Democraten is een vuist tegen de conservatieven, zo werd gezegd. Mogelijk speelt dit mee in de verrassende verkiezingsuitslag: de Republikeinen winnen wel, maar minder dan vooraf gedacht.

Vastgelegd in de grondwet

Enkele staten lieten de beslissing over de abortusrechten over aan de kiezers. In linkse staten als Californië en Vermont was dat niet spannend: daar werd overtuigend vóór gestemd. Maar in Michigan woedde afgelopen maanden een hevig debat over de kwestie. Nu is ook hier gestemd voor vrouwenrechten en de bescherming van medici die vrouwen helpen bij een abortus. De democratische gouverneur Gretchen Whitmer is herkozen, met de belofte toegang tot abortus te beschermen.

Volledig scherm In Michigan woedde afgelopen weken een fel abortusdebat. © REUTERS

Strafbaar maken

Spannend is het nog in Kentucky, waar juist een wijziging voorlag om abortusrechten verder in te perken. Er is al een bijna volledig verbod ingesteld door Republikeinse politici. Daarover is nog een rechtszaak gaande en een mogelijke meerderheid tegen de strenge wet kan daar invloed op hebben.

Politici in Kentucky legden de abotuswet bewust voor aan de kiezers, in de hoop dat het meer Republikeinse kiezers naar de stembus zou trekken. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Voorstanders van abortus haalden zo'n 1,5 miljoen dollar op en zetten een grote campagne op om ertegenin te gaan. Zij hoopten op een herhaling van wat er deze zomer in Kansas gebeurde. Daar werd een voorstel om de rechten verder in te perken met een overweldigende meerderheid verrassend genoeg verworpen.

Ook in Montana wordt gestemd over de rechten van ongeboren kinderen. Daar krijgen kiezers de mogelijkheid om voor of tegen een wet te stemmen die levend geboren baby's, ook bij een abortus, mensenrechten geeft. Medici die niet genoeg doen om een ongeboren kind in leven te houden, worden daarmee strafbaar. Als inwoners van Montana voor stemmen, gaat de wet op 1 januari in en kan het een arts 50.000 dollar boete of 20 jaar celstraf opleveren. De uitslag van de volksraadpleging in Montana is nog niet bekend.

