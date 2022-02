20 doden door versneden cocaïne in Argentinië, mogelijk vanwege ‘smokke­laars­oor­log’

20 Argentijnen zijn in een voorstad van Buenos Aires in korte tijd om het leven gekomen door het gebruik van versneden cocaïne. 74 anderen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Autoriteiten waarschuwen geen drugs te gebruiken die het afgelopen etmaal zijn aangeschaft.

3 februari