Abu Dhabi pronkt met Mondriaan en Van Gogh

Het museum is een uit petrodollars gefinancierd miljardenproject waarvoor behalve het Louvre in Parijs ook twaalf andere Franse musea 300 stukken uitlenen, tegen vorstelijke betaling.

Kunst onder een koepel van 180 meter doorsnee, gesmeed uit 7.850 metalen sterren die moeten zorgen voor 'een regen van licht'. Qua imponerende buitenkant kan het door de Franse toparchitect Jean Nouvel ontworpen museum de strijd aan met het beroemde Guggenheim van Bilbao. Dat Guggenheim krijgt overigens ook een zusje in Abu Dhabi. Architect Frank Gehry gaat het weer bouwen. Ook de Britse architect Sir Norman Foster draagt een steentje bij aan Abu Dhabi's ambities met het toekomstige Zayed National Museum, dat weer verbonden is aan het British Museum in Londen.

Hoewel er bij de opening fraaie woorden werden gesproken over universeel cultureel besef en kansen voor de bevolking van Abu Dhabi om te genieten van al die mooie dingen, draait het vooral om strategisch prestige. Waar Qatar zijn bekendheid in het westen versterkte door voetbalclubs en superster Neymar naar Paris Saint Germain haalde en waar Dubai Arsenal sponsort, daar zet Abu Dhabi nu Van Gogh, Manet en Davinci in de opstelling. Het Louvre in Parijs ontvangt drie keer meer voor het bruikleen dan voetbalclub Barcelona van Qatar beurde voor Neymar.

Voor veel bewoners van het oliestaatje (90 procent zijn immigranten die werken voor rijke sjeiks) is het museum geen noodzaak. Van de toeristen die Abu Dahbi aandoen, gaan de inkomsten voor het peperdure complex ook niet komen, aldus de Franse Golfstaten-expert Alexandre Kazerouni. Hij legt in de Franse krant Liberation uit dat Abu Dhabi, net als Qatar en Koeweit miljarden investeert om bekend en populair te zijn in het Westen. Voor de Golfstaten is het zeker nu van cruciaal belang een tolerant gezicht te tonen op een moment dat de Arabische wereld lijdt onder de uitspattingen van religieuze extremisten als Islamitische Staat. Steun en begrip in het Westen worden dan een levensverzekering voor het geval een van de kleine landjes zou worden aangevallen door vraatzuchtige buren.