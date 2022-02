Accountant Trump staat niet meer achter financiële verslagen

De openbaar aanklager van New York doet op dit moment onderzoek naar de Trump Organization. Volgens openbaar aanklager Letitia James heeft het bedrijf misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het ‘merk Trump’ zou zijn gelogen. Dat Mazars zich nu terugtrekt, laat volgens James zien hoe urgent haar onderzoek is.

Het nieuws kwam maandag naar buiten nadat een brief die Mazars op 9 februari aan de Trump Organization had gestuurd bij de rechtbank werd gedeponeerd. In de brief laat Mazars weten dat het ‘over het geheel genomen geen materiële discrepanties bevat’ maar dat door alle omstandigheden ‘ons advies aan u is dat het niet langer passend is om te vertrouwen op de jaarrekeningen’.

Een woordvoerder van de Trump Organization laat in een verklaring weten dat het bedrijf ,,teleurgesteld” is dat Mazars zich terugtrekt, ,,maar de brief laat zien dat het werk van Mazars volgens geldende accounting-principes is uitgevoerd” en benadrukt ,,dat er geen materiële discrepanties zijn gevonden.”

Volledig scherm Het Trump Building in New York. © AP