Acht doden door neerstorten blusvliegtuig boven Turkije

Taliban claimen verovering op een na grootste stad van het land, al twaalf provincie­hoofd­ste­den in handen

13 augustus De Taliban claimen ook de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan te hebben ingenomen. Het is na hoofdstad Kaboel de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaalislamitische beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven. Het is de twaalfde van 34 provinciehoofdsteden die in handen vallen van de moslimextremisten. Eerder vandaag veroverden de Taliban ook al de steden Ghazni en Herat.