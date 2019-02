Acht doden en 30 gewonden bij mogelijk aangestoken brand Parijs

De brand, die inmiddels is geblust, brak vannacht omstreeks 01:00 uur uit in het acht verdiepingen tellende gebouw. Het pand en een aantal aangrenzende gebouwen aan la rue Erlanger in het westen van de Franse hoofdstad werden ontruimd. Meer dan twintig bewoners zocht hun heil op het dak en moesten worden gered.



De brandweer was in groten getale, met zo'n 200 man, aanwezig en probeerde met man en macht het vuur onder controle te krijgen. ,,De situatie was al dramatisch toen de brandweerlieden aankwamen’’, zegt brandweerwoordvoerder Clement Cognon. In het pand wordt naar mogelijke slachtoffers gezocht.