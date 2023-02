Achttien dode migranten onder stapel hout in achtergelaten vrachtwagen in Bulgarije

In Bulgarije is een achtergelaten vrachtwagen gevonden met daarin zeker achttien overleden migranten, onder wie een kind. De vrachtwagen vervoerde ongeveer veertig illegale migranten, meldt het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken. Drie mensen zijn opgepakt.

De migranten hadden zich verstopt in een ruimte onder hout dat de vrachtwagen vervoerde. Waardoor er doden zijn gevallen, is niet direct duidelijk. De overlevenden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn vijf kinderen. Staatspersbureau BTA meldt dat acht personen in kritieke toestand zijn.

Gezondheidsminister Assen Medjidiev zegt nog niet te kunnen vertellen wat er precies is gebeurd. “Er was in ieder geval een tekort aan zuurstof. De migranten waren koud en nat. Ze hadden zeker enkele dagen niet gegeten.” Het is niet duidelijk hoelang de migranten in de vrachtwagen zaten en waar hun reis begon.

De wagen werd gevonden in Lokorsko, een plaats iets ten noorden van de hoofdstad Sofia. De chauffeurs zijn gevlucht. De autoriteiten denken dat het om mensensmokkelaars gaat. Het is nog niet duidelijk of onder de drie aangehouden personen ook de chauffeurs van de wagen zijn.

Engeland

De zaak wordt beschouwd als een van de dodelijkste mensensmokkelincidenten in Bulgarije en doet denken aan vergelijkbare zaken elders in Europa. In 2019 werden 39 Vietnamese migranten dood aangetroffen in een koelwagen die kort daarvoor de oversteek van België naar Engeland had gemaakt. Er werden lange celstraffen opgelegd aan onder meer de bestuurder van de truck.

Grenshek

EU-lidstaat Bulgarije worstelt met een toenemend aantal migranten dat het land binnen probeert te komen, vaak in de hoop andere landen in Europa te bereiken. In een poging om migranten tegen te houden, heeft Sofia extra controles ingevoerd langs het 234 kilometer lange hek van prikkeldraad bij de grens met Turkije. Vorige week zei de EU extra geld toe voor meer toezicht bij de grens met drones en camera's.

Bulgarije heeft ook een hek gebouwd op de grens met Turkije, het land waar de meeste migranten doorheen komen. Hekken helpen echter weinig tegen migratie, zeggen experts.

Volledig scherm Bulgaarse agenten bij Lokorsko waar de verlaten vrachtwagen werd gevonden. © AFP

