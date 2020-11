Acteur Clint Eastwood getuige in proces tegen ‘Thalys-terrorist’

VIDEOReizigers wisten in 2015 Ayoub el-Khazzani te overmeesteren toen deze een aanslag wilde plegen in de trein van Amsterdam naar Parijs. Vandaag begint het proces tegen de ‘Thalys-terrorist’. Zijn verdediging heeft ook Clint Eastwood opgeroepen als getuige.

Met zijn rugzak gevuld met een automatisch wapen, 270 stuks munitie, een pistool, een mes en een fles met een halve liter benzine stapte Ayoub el-Khazzani op 21 augustus in Brussel op Thalys 9364 van Amsterdam naar Parijs. Hij sluit zich meteen op in een van de toiletten. Pas als de Thalys met 150 passagiers door het Noord-Franse landschap racet, stapt El-Khazzani eruit, met ontbloot bovenlichaam en een kalasjnikov in zijn handen. Mannen die voor het toilet staan te wachten, proberen hem het wapen af te pakken. In de worsteling vallen schoten. ,,Iemand viel neer. Overal lag bloed’’, vertelde een reiziger later.

Lees ook Belgische inlichtingendienst kende dader aanslag Thalys al sinds 2012

Volledig scherm © AFP

El-Khazzani kan zich losmaken en loopt een wagon in. Vrijwel alle reizigers duiken weg, maar de Amerikaanse militair Spencer Stone, die met twee vrienden onderweg is, springt op de terrorist af. Ze belanden worstelend op de grond. De terrorist schiet een kogel af en steekt Stone met zijn mes. ‘Ik kon op zijn rug gaan zitten en nam hem in een wurggreep’, schreef Stone later in een boek. El-Khazzani wordt overmeesterd.

Volledig scherm Een onderzoeker bij de Thalys na de verijdelde aanslag. © AFP

Vanaf vandaag staat de Marokkaanse terrorist in Parijs terecht voor deze aanslag, waarbij twee reizigers gewond raakten. De officiële aanklacht luidt ‘poging tot moord met terroristisch oogmerk’. Tijdens het proces zal, op verzoek van de dader, ook een opmerkelijke getuige worden gehoord: de Amerikaanse acteur en regisseur Clint Eastwood. Die maakte in 2018 een film over de aanslag, waarin de drie Amerikanen zichzelf spelen. Volgens de advocaat van El-Khazzani is Eastwood door zijn grondige research als geen ander in staat te vertellen wat er destijds écht is gebeurd.

Quote Abaaoud was degene die me zei dat ik een Thalys als doelwit moest kiezen en in de trein Amerikanen moest aanvallen Ayoub el-Khazzani

Van El-Khazzani is inmiddels bekend dat hij in 2015 naar Syrië reisde, naar het IS-kalifaat. Hij keerde naar eigen zeggen terug naar Europa met Abdelhamid Abaaoud. Deze prominente Belgisch-Marokkaanse IS-leider wordt gezien als het brein achter onder meer de aanslag op de Bataclan en caféterrassen in Parijs in november 2015. ,,Abaaoud was degene die me zei dat ik een Thalys als doelwit moest kiezen en in de trein Amerikanen moest aanvallen’’, zei El-Khazzani tijdens een verhoor in 2016. ,,Hij zei dat ik het met explosieven moest doen, maar ik wilde liever een kalasjnikov.’’

Tegen de politie en justitie vertelde de terrorist ook dat hij op het allerlaatste moment besliste om die kalasjnikov en de 270 kogels níet af te vuren in de trein. ,,Ik kon het niet’’, zou hij tijdens zijn verhoor hebben gezegd.

Tijdens het proces komen 41 getuigen, 9 experts en dus ook Clint Eastwoord aan het woord. De rechtszaak gaat een maand duren.