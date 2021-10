Acteur verpletterd door decorstuk op toneel Bolsjoj-theater in Moskou

video ‘Zondvloed­ach­ti­ge taferelen’ in Noord-Ita­lië: méér regen in een dag dan in heel jaar in Nederland

7 oktober Hoosbuien van ongekende proporties hebben in het noorden van Italië deze week voor een Europees regenrecord gezorgd. Er viel in 24 uur tijd net zo veel regen als er in Nederland gemiddeld in een heel jaar valt.