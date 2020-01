Actiefste Britse serieverkrachter ooit veroordeeld tot 30 jaar cel: Minstens 160 slachtoffers

In Groot-Brittannië is vandaag een van de meest actieve serieverkrachters ooit in dat land veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. De 36-jarige Reynhard Sinaga maakte minstens 160 slachtoffers die door de homoseksuele, streng gelovige Indonesische student werden gedrogeerd en vervolgens in zijn flat op gruwelijk wijze misbruikt. In de meeste gevallen ging het om heteroseksuele jongemannen.

Volgens de rechter die uitspraak deed in de geruchtmakende zaak, is Sinaga niks anders dan een ‘duivels en kwaadaardig monster’. ,,Door de drugs die de mannen kregen toegediend, hadden de slachtoffers naderhand last van geheugenverlies. Ze waren bewusteloos als ze werden misbruikt en gefilmd.” De politie heeft de student gelinkt aan bijna tweehonderd slachtoffers. Een aantal daarvan (circa 40 personen) is nog niet geïdentificeerd.

De 36-jarige ging meestal heel vroeg in de ochtend op jacht naar eenzame, dronken jongemannen in nachtclubs in de buurt van zijn flat in het centrum van de Britse stad Manchester. Sinaga, een fragiel gebouwde man, deed zich vervolgens voor als barmhartige Samaritaan die de potentiële slachtoffers ‘liefde- en begripvol’ een slaapplek en meer drank aanbood. Als de mannen, na te zijn verkracht, wakker werden, realiseerden ze zich vrijwel nooit wat ze was overkomen.

Sinaga, die in 2007 met een studentenvisum in het Verenigd Koninkrijk aankwam en studeerde aan de universiteiten van Manchester en Leeds, werd veroordeeld voor delicten die hij tussen januari 2015 en mei 2017 pleegde. De serieverkrachter liep tegen de lamp toen een van de mannen bij bewustzijn kwam en hem afweerde. Het slachtoffer pakte de telefoon van Sinaga en overhandigde het mobieltje aan de politie toe hij daar aangifte deed. Onderzoek toonde vervolgens aan dat 195 mannen door de student waren gefilmd.

Quote Om zijn perverse verlangens te bevredigen nam deze man grote risico's De rechter

Geen wroeging

De rechter, voordat hij uitspraak deed: ,,Je hebt films gemaakt van je misdaden waarvan je wist dat ze misschien nooit zouden worden ontdekt. Met die acties heb je aangetoond dat je een extreem gevaarlijk mens bent zonder enig realiteitsbesef. Je bent een sluwe bedrieger die nooit meer mag vrijkomen.” Sinaga, zo melden Britse media, toonde tijdens de behandeling van zijn zaak geen enkele wroeging. Sterker nog, hij leek te genieten van het proces.

Tijdens vier procesdagen werden gruwelijke details over de handelswijze van de serieverkrachter prijsgegeven. Zo beweerde veelpleger Sinaga dat de mannen ermee instemden onderdeel te worden in een sm-achtig seksspel waarin ze deden alsof ze dood waren om zijn fantasieën te vervullen. De aanklager deed dergelijke verhalen af al ‘belachelijke verzinsels', omdat in ettelijke filmpjes te horen is dat slachtoffers liggen te snurken.

Horloges

Sinaga’s appartement, gelegen in een druk uitgaansgebied, was volgens de rechter een perfect uitkijkpunt om zijn prooien uit te zoeken. Vervolgens kregen de mannen bij hem thuis alcohol met daarin een gevaarlijk hoge dosis van het verdovende middel ghb. De rechter: ,,Om zijn perverse verlangens te bevredigen nam deze man grote risico's.” Verder wordt het de student ook kwalijk genomen dat hij ‘trofeeën’ van zijn misdaden bewaarde zoals horloges en portefeuilles.