Actievoerders Hongkong leggen zelfs luchthaven plat

De sit-in paste in de protesten die ruim twee maanden geleden begonnen vanwege een omstreden wetsvoorstel voor een uitleveringswet waardoor inwoners van Hongkong (de voormalige Britse kroonkolonie heeft nog steeds een afwijkend rechtssysteem van China) zouden kunnen worden uitgeleverd aan China en worden berecht door Chinese rechters. Dat voorstel is van de baan maar inmiddels is het vertrouwen van veel bewoners in de ‘zelfstandige’ regering van Hongkong weg.



De woede is groot in de stad over de vele gewonden die vielen door hard politie-ingrijpen bij vorige betogingen waar ook betaalde knokploegen opdoken om demonstranten in elkaar te slaan. De demonstranten eisen nu onder mee het ontslag van de pro-Chinese bestuurder van Hongkong, chief executive Carrie Lam. Ook willen ze een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld en amnestie voor aangehouden demonstranten.