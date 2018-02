Actievoerders kopiëren reclameborden uit Hollywoodfilm

Sinds de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri uitkwam, hebben actievoerders een nieuwe manier gevonden hun grieven te etaleren.

Volledig scherm Frances McDormand in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. © RV De film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gaat over de actie van een wanhopige moeder. Mildred Hayes (gespeeld oor Frances McDormand) huurt enorme reclameborden (billboards) in het fictieve stadje Ebbing waar de lokale politie maanden na de moord op haar dochter nog steeds geen enkel spoor lijkt te hebben. Het leidt tot grote nervositeit bij de politiechef en andere autoriteiten. McDormand wordt getipt als aanstaande Oscarwinnares voor haar rol, maar een andere vorm van erkenning heeft ze al. Want op verschillende plaatsen in de wereld hebben actievoerders het voorbeeld van Mildred Hayes nu gevolgd en net zulke grote, rode, reclameborden ingezet om met provocerende teksten hun recht te halen.

‘Verkracht en vermoord’.’En nog steeds geen arrestaties?’ ‘Hoe kan dat, sheriff?’, dat staat op de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, waar het om draait in de film. Inmiddels zijn er levensechte reclameborden bijgekomen in de Amerikaanse staat Florida, de Maltese stad Valetta en de Britse steden Londen en Bristol. Ze hebben gemeen de autoriteiten tot actie te manen.

Na de recente moordpartij op een middelbare school in Florida (17 doden) zetten activisten van het online netwerk Avaaz drie reclamewagens voor het kantoor van senator Marco Rubio, een vriend van de wapenlobby NRA. Er viel te lezen: 'Afgeslacht op school', 'En nog steeds geen wapenwet', 'Hoe kan dat, Marco Rubio?' Dit nadat senator Rubio, net als veel politici in de Verenigde Staten direct na de moord had betoogd dat ook met een strengere wapenwet dit drama niet zou zijn voorkomen. Overigens draaide Rubio daarna een héél klein beetje bij en vindt nu dat de politie het recht heeft wapens in beslag te nemen van gewapende mensen die op straat gevaarlijk of zorgwekkend gedrag vertonen.

Ook in Europa heeft de film navolging gekregen. Op Malta plaatste een vrouwenbeweging drie borden vanwege het slepende onderzoek naar de moordenaars van journaliste Daphne Caruna Galizia (53). Zij stierf nadat een bom afging in haar auto. De journaliste schreef regelmatig over corruptie op het eiland en dat werd haar waarschijnlijk fataal. De teksten luidden: 'Een journalist vermoord. Geen gerechtigheid', 'Een land beroofd. Geen gerechtigheid', 'Geen ontslagen. Geen gerechtigheid'. De borden werden meteen verwijderd door de politie maar later werden door de demonstranten nieuwe borden neergelegd in het centrum van Valetta.

In Londen reden betogers met drie reclameborden door de stad met de eis dat er nu eindelijk resultaten zouden komen in het onderzoek naar de brand, afgelopen zomer, in de - met illegale brandbare panelen - aangeklede torenflat, de Grenfell Tower (71 doden). In de Engelse stad Bristol zijn borden opgehangen met de teksten aan het adres van de Britse premier: 'Hoe kan het mevrouw May?', 'Nog steeds onvoldoende financiering', 'Onze NHS (Nationale Gezondheidszorg, red.) ligt op sterven'.

Actrice Frances McDormand is blij met de navolging. ,,Overal worden mensen geïnspireerd door die drie decorstukken in onze film. Ze worden deel van een breed gevoerde, positieve, discussie. Het is georganiseerde burgerlijke ongehoorzaamheid, dat waardeer ik wel'', verklaarde ze bij een recente prijsuitreiking.

Ook de Britse Three Billboards-regisseur Martin McDonagh juicht de acties toe. ,,Zoals we afgelopen jaar gezien hebben, is woede soms de enige manier om mensen te laten luisteren.''