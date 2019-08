AD-correspondent opgepakt in Moskou: ‘Ik riep nog dat ik journalist ben’

,,Ik was vandaag bij een demonstratie, de afgelopen drie weken hebben Russen iedere zaterdag actiegevoerd tegen de in hun ogen oneerlijke en ondemocratische verkiezingen die op 8 september worden gehouden”, vertelt Bosman, terwijl hij in een vol ME-minibusje door Moskou rijdt. ,,Het zijn lokale verkiezingen, waarhij gemeente- en deelraden worden gekozen. Diverse oppositiekandidaten zijn echter afgewezen door Poetin en mogen niet meedoen. Veel Russen zijn daar boos over.” Bij de grootste demonstratie tot nu toe van vorige week zaterdag werden 1300 mensen gearresteerd. ,,Vandaar dat ik ook deze zaterdag weer verslag wilde doen.”



Bosman, die al jaren voor het AD werkt, had zijn persaccreditatie vanmorgen om zijn nek hangen. Later borg hij die echter op omdat het gevaar geweken was. ,,De demonstratie was een stuk minder groot dan vorige week en er waren maximaal 200 tot 300 mensen.” Ineens voerde de ME charges uit in de in het noorden van Moskou gelegen Petrovkastraat, waar Bosman stond. De AD-correspondent werd daarbij gearresteerd. ,,Ik riep nog dat ik journalist ben en dat ik mijn accreditatie in mijn zak had. Ik heb deze toen laten zien, maar moest toch het busje in.”