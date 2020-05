Adrian (19) vreesde zelf politiekogels en uit nu zijn woede op straat in Brooklyn

Hij is moe, moe, zo moe van dit alles, zegt Adrian Napier als hij de pepperspray uit zijn ogen heeft gespoeld. Een jonge vrouw heeft hem een pleister voor zijn bebloede knie en haar veiligheidsbril gegeven – zij was beter voorbereid op de agressieve tegenreactie van New Yorkse agenten dan hij. Maar bij weinig deelnemers aan dit gespannen protest in Brooklyn zit de frustratie zo diep als bij Adrian. Hij is negentien, maar oogt jonger, als hij na de oogspoeling beleefd opzij stapt om zijn doordrenkte t-shirt uit te trekken en zijn magere jongenslijf tevoorschijn komt.