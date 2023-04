Advies Franse burgers aan president Macron: Sta euthanasie toe

Frankrijk moet onder voorwaarden euthanasie en hulp bij zelfdoding gaan toestaan. Dat is de conclusie van een speciale ‘burgercommissie’ die was ingesteld door president Macron. In de commissie zaten 184 ‘gewone’ willekeurig gekozen Fransen. ‘Wij burgers vinden dat de huidige wetgeving tekort schiet’, aldus de slotverklaring.

In Frankrijk is het nu alleen toegestaan om de behandeling van sommige patiënten te staken. Het actief ingrijpen om de dood te bespoedigen is verboden. Dat wil de commissie veranderen. ,,De meerderheid is voorstander van het legaliseren van hulp bij levensbeëindiging.’’

Het kan daarbij gaan om euthanasie, waarbij de arts ingrijpt, of om zelfdoding door de patiënt volgens bepaalde strenge regels. De commissie was overigens niet eensgezind: ruim driekwart van de 184 Fransen stemde vóór legalisering, bijna een kwart was tegen.

Juist om die laatste groep tegemoet te komen kwam de commissie met het advies om volop waarborgen en controles in te bouwen. Zo moet iemand ongeneeslijk ziek zijn en moeten verscheidene medici en specialisten zich over elk verzoek buigen.

Wetgeving aanpassen

Maandag bieden de commissielieden hun advies aan president Macron aan. Die moet vervolgens besluiten wat hij er mee doet. Het advies is namelijk niet bindend. Maar het lijkt vrijwel zeker dat Macron de huidige wetgeving wil aanpassen.

Vorig jaar september pleitte een adviesraad van de regering al voor het legaliseren van ‘hulp bij levensbeëindiging’. Vorige week concludeerde een speciale parlementscommissie dat de bestaande Franse wetgeving tekort schiet. De regels zouden te ingewikkeld zijn. Te weinig patiënten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om de medische behandeling te staken en met pijnstillers verdoofd te worden.

Onmenselijke situaties

Het was president Macron zelf die vorig jaar besloot om de burgercommissie in te stellen vanwege bestaande problemen. Veel Fransen die euthanasie willen, moesten nu andere oplossingen zoeken. Veel van hen gaan naar België of Zwitserland, waar euthanasie legaal is. En soms proberen doodzieke Fransen ook zelf om een einde aan hun leven te maken, omdat artsen niet mee willen werken. ,,Er is nu soms sprake van onmenselijke situaties en dat moeten we veranderen’’, zei Macron een jaar geleden.

De Fransen zelf lijken er ook van overtuigd dat er iets moet veranderen. Uit verschillende peilingen die vorig jaar werden gehouden bleek dat een grote meerderheid van de Fransen voor legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding is.

