Advies: Staat niet aansprakelijk voor Srebrenica

Moeders SrebrenicaHet eerdere oordeel dat Nederland deels aansprakelijk is voor de schade van de ‘Moeders van Srebrenica’ kan niet in stand blijven. In zijn conclusie aan de Hoge Raad stelt de advocaat-generaal dat het oordeel moet worden herzien. De Raad kan dit advies volgen of ervan afwijken.

Al jaren strijden nabestaanden, de ‘Moeders van Srebrenica’, ervoor dat de Nederlandse Staat zijn verantwoordelijkheid erkent voor de dood van meer dan zevenduizend moslimmannen bij de val van de enclave Srebrenica in 1995. Eerder oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de Staat deels aansprakelijk is.

De advocaat van de Moeders van Srebrenica, Marco Gerritsen, stelt in een reactie dat hij zich niet kan voorstellen dat de Hoge Raad de Staat niet aansprakelijk stelt voor de dood van 7000 mannen door de hand van Bosnisch-Servische troepen.

De raad stelde de Staat in 2013 aansprakelijk voor de dood van een elektricien en de vader en de broer van een tolk. ,,Het zou heel opmerkelijk en naar mijn mening onbestaanbaar zijn als dat niet ook zou gelden voor al die honderden en duizenden die onder dezelfde omstandigheden zijn omgekomen’', stelt Gerritsen. Hij vertegenwoordigt de Moeders, een groep van ruim 6000 nabestaanden.

Gerritsen benadrukt dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal niet hoeft te volgen. ,,Dat doet de raad in een derde van de zaken niet. En dit is zo’n bijzondere zaak, dat ze dat niet zomaar zullen doen.’’

Brugeroorlog

Op 11 juli 1995 viel de moslimenclave Srebrenica, die onder bescherming stond van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat. Het voormalig Joegoeslavië was destijds verwikkeld in een zware burgeroorlog, waarin diverse bevolkingsgroepen met elkaar streden om autonomie en nieuwe grenzen.

Het gebied rond Srebrenica was door de internationale coalitie aangewezen als veilige zone. Enkele tienduizenden Bosnische moslims zochten er hun toevlucht, omdat ze zich in hun eigen woonplaats niet veilig voelden voor de Bosnische Serviërs. Dutchbat moest destijds zorg dragen voor de veiligheid van de enclave.

Na een aantal weken van dreiging viel het Bosnisch-Servische leger onder leiding van Ratko Mladic de zone binnen. Duizenden moslims zochten hun toevlucht tot de basis van Dutchbat in Potočari. Het lukte de Nederlandse militairen niet om hen te beschermen.

Volledig scherm Ratko Mladic (links) en de Nederlandse Dutchbat-commandant Thom Karremans, tweede van rechts. © AP

Genocide

Duizenden mannen en jongens die op of rond de Nederlandse basis verbleven, werden van hun vrouwen gescheiden. Een groot deel probeerde tevergeefs te vluchten richting het noorden. Ze werden in grote groepen geëxecuteerd bij scholen en voetbalvelden in de omgeving. In de weken na 11 juli 1995 vonden zo’n 8.000 moslimmannen de dood. ‘Srebrenica’ staat te boek als de grootste naoorlogse genocide in Europa. De mannen zijn begraven op een grote begraafplaats tegenover de voormalige Dutchbat-basis.

De ‘Moeders van Srebrenica’ houden de Nederlandse Staat verantwoordelijk voor het drama. Zij vinden dat Nederland moet boeten voor het feit dat onder hun ogen verkrachtingen, martelingen, deportaties, executies en plunderingen plaatsvonden, in een gebied dat door de VN als ‘veilig’ was bestempeld.

350 mannen

Het Hof in Den Haag bepaalde eerder dat de Staat verantwoordelijk was voor ongeveer 350 van de omgekomen mannen: de laatsten die door Bosnisch-Servische troepen werden weggevoerd van de VN-compound. Dat vonnis kan volgens de advocaat-generaal niet in stand blijven. Er zou sprake zijn van een ‘onbegrijpelijk oordeel’ door te stellen dat Dutchbat in die situatie onrechtmatig heeft gehandeld. De beslissing om de evacuatie ordelijk te laten verlopen werd onder grote druk genomen, terwijl sprake was van een oorlogssituatie. De conclusie dat de Dutchbatters hadden moeten weten dat de mannen zouden worden vermoord, is daarmee volgens de advocaat-generaal onterecht.

De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van het land, doet waarschijnlijk medio april uitspraak en hoeft het advies van de advocaat-generaal niet te volgen. Dat gebeurt echter meestal wel. Ook als de mannen op de compound hadden mogen blijven, hadden ze een groot risico gelopen om te worden gedood of onmenselijk te worden behandeld, stelt de advocaat-generaal. Ze zouden onder erbarmelijke omstandigheden zijn achtergebleven, terwijl Dutchbat zich misschien moest terugtrekken en er geen bevoorrading was.

Volledig scherm Moeders van Srebrenica bij het Joegoslavië-Tribunaal © ANP