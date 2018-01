Advocaat Bouterse: Nederland 'grote hersenspoelmachine'

Het doel van Nederland zou zijn geweest om Bouterse weg te krijgen, zei de advocaat voor de krijgsraad in Paramaribo. Het proces gaat over de moorden in december 1982 op vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Zij waren prominente inwoners van Suriname, zoals advocaten, journalisten en een vakbondsleider. Tegen Bouterse, de huidige president, is een celstraf van twintig jaar geëist, evenals tegen vijf andere verdachten.



Kanhai wil in zijn urenlange pleidooi aantonen dat de vijftien slachtoffers samen met Nederland bezig waren om het regime omver te gooien. De raadsman bracht allerlei pogingen naar voren die Nederland in zijn ogen had ondernomen om zich in de Surinaamse politiek te mengen. Hij noemde onder meer de rol van wijlen kolonel Bas van Tussenbroek, die voor Nederland militair attaché was in die periode, en adviezen gaf aan tegenstanders van Bouterse. De vijftien latere slachtoffers stonden volgens hem ook in direct contact met Nederland.