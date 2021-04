Advocaat Floyd-familie: vonnis keerpunt in geschiedenis

Chauvin stond in de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota) terecht voor drie aanklachten, van moord tot het minder zware doodslag. De 45-jarige politieman hangt maximaal 40 jaar cel boven het hoofd. De hoogte van zijn straf bepaalt de rechter over acht weken. De verdediging kan in beroep gaan.



De jury kwam tot het vonnis na ruim negen uur beraadslagingen. De twaalf juryleden, allemaal burgers, waren sinds gisteren afgezonderd van de buitenwereld. Zij bogen zich over de schuldvraag na de slotpleidooien van aanklager en verdediging. Chauvin werd meteen na het vonnis in handboeien geslagen en afgevoerd. Hij was eerder op borgtocht vrij gelaten.



De advocaat van de familie Floyd, Ben Crump, noemt het vonnis een ‘keerpunt in de geschiedenis'. ,,Het vonnis van vandaag gaat veel verder dan deze stad en heeft aanzienlijke gevolgen voor het land en zelfs de wereld. Gerechtigheid voor zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika. Deze zaak geeft een duidelijk signaal af waarvan we hopen dat het duidelijk wordt gehoord in elke stad en elke staat. Maar hier houdt het niet op. Laten we niet vergeten dat de andere drie officieren ook hun eigen rol speelden bij de dood van George Floyd en ook nog steeds verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun daden.”



In video’s van omstanders en camera’s op de borst van agenten was te zien hoe een stervende Floyd om lucht bedelt terwijl Chauvin zijn knie in de nek van de zwarte man blijft drukken, 9 minuten en 29 seconden lang. De videobeelden gingen de wereld over. Een winkelier dacht dat de 46-jarige Afro-Amerikaan met vals geld had betaald, eind mei vorig jaar. Een bedreiging vormde de verdachte niet, schetste de aanklager. Floyd had vanwege claustrofobie tijd nodig om in de politieauto te stappen, probeerde hij duidelijk te maken. ,,Dit was geen politiewerk, dit was moord", aldus aanklager Steve Schleicher.