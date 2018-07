Advocaat: Puigdemont terug in België

China start proces tegen Nederlan­der voor teruggave Boeddha­beeld met lijk

9:56 Een rechtbank in het zuidoosten van China is begonnen met het proces over de teruggave van een duizend jaar oud Boeddhabeeld met daarin het lijk van een monnik. Een Nederlandse verzamelaar kocht ooit zo'n beeld maar dat zou niet hetzelfde zijn.