Advocaat Trump dreigt met juridische stappen tegen oud-adviseur Bannon

Peperdure wodkafles van miljoen gestolen uit Deens café

8:16 De Deense wodkacafé-eigenaar Brian Ingberg heeft op Facebook een hulpkreet geplaatst nadat uit zijn zaak een peperdure fles wodka is gestolen. Ingberg is niet eens zelf de eigenaar. Hij had de fles, die ook figureert in seizoen 3 van House of Cards, te leen uit Rusland. Met zijn oproep hoopt hij op tips, want de fles die hij waardeert op zo'n 1,1 miljoen euro is onverzekerd.