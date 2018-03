Arrestatie Puigdemont: Catalanen massaal de straat op

UpdateDuizenden Catalanen zijn vanmiddag in Barcelona de straat op gegaan om te protesteren tegen de arrestatie van hun vroegere premier Carles Puigdemont. Die werd vanmorgen aangehouden nadat hij vanuit Denemarken Duitsland binnen was gereden. Zijn advocaat denkt dat hij op korte termijn weer vrijkomt.

,,Wij eisen van Duitsland dat het Puigdemont niet uitlevert aan Spanje voor verbreken die op politieke gronden verzonnen zijn'', aldus een woordvoerder van de separatistenbeweging ANC die het protest in Barcelona organiseerde. De betoging leidde tot een confrontatie met de politie.

Volledig scherm © EPA

Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement. De Spaanse justitie vaardigde een internationaal arrestatiebevel tegen de voormalige Catalaanse premier. Hij wordt onder andere verdacht van 'rebellie'.

'Politie was getipt'

Op basis daarvan hield de Duitse politie Puigdemont vanmorgen aan. Dat gebeurde nadat hij vanuit Denemarken de grens was overgestoken. Puigdemont reisde volgens zijn advocaat in een auto om controles op luchthavens te vermijden.

De raadsman sluit niet uit dat de Spaanse autoriteiten hun Duitse collega's hebben getipt. Ook het Duitse nieuwsblad Focus bericht dat de Spanjaarden de Duitse politie hebben getipt dat Puigdemont onderweg was. Advocaat Paul Bekaert zei tegen persagentschap Belga dat hij de raadsman van Puigdemont blijft, ook nu die in Duitsland vastzit.

Bekaert: ,,Ik denk dat mijn cliënt op korte termijn onder voorwaarden vrijkomt. Hij zou dan in vrijheid de behandeling kunnen afwachten van het internationale arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd."

Volledig scherm Carles Puigdemont. © REUTERS

Reacties

In de Spaanse politiek is zowel verslagen als triomfantelijk gereageerd op de aanhouding. Albert Rivera van de pro-Spaanse partij Ciudadanos constateerde op Twitter tevreden dat de vlucht van Puigdemont voorbij is. Een woordvoerster van de beweging Junts per Catalunya van Puigdemont schreef dat op haar beurt dat ,,Spanje geen eerlijk proces garandeert, alleen wraak en repressie'' .

Finland

De roemruchte separatist was met de auto onderweg van Denemarken naar Hamburg, van waaruit hij verder naar België wilde reizen. Puigdemont bevindt zich op dit moment op een politiebureau. De Duitse politie heeft hem tot nu toe prima behandeld, twitterde zijn advocaat Jaume Alonso Cuevillas vanmiddag.

Puigdemont was donderdag en vrijdag nog in Finland, onder meer voor een lezing aan de universiteit van Helsinki. Zijn advocaat zei eerder dit weekend nog dat Puigdemont zich bij de Finse politie zou melden, maar de Catalaanse politicus verdween.

De oud-premier week eind oktober samen met vier ex-ministers naar België uit, nadat zijn pogingen Catalonië af te scheiden volkomen mislukt waren. De Spaanse justitie heeft geprobeerd hem door België te laten uitleveren, maar dat is in juridisch getouwtrek vastgelopen. Madrid trok het Europese aanhoudingsbevel weer in. Maar nu is het weer van stal gehaald, omdat Puigdemont zich buiten België bevindt.

Referendum

De 56-jarige separatist wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met regels van het Catalaanse parlement.



Justitie beschuldigt Puigdemont en andere separatistische voormannen er ook van belastinggeld te hebben verduisterd om 'de separatistische avonturen' te financieren. Door het 'avontuur' is er in Catalonië een politieke impasse die grote economische schade veroorzaakt.



Het Europees aanhoudingsbevel moet de overdracht van gezochte personen binnen de EU versnellen. Justitie in de betrokken landen werken direct samen en over een uitlevering zou binnen zestig dagen zijn beslist. De aanklachten moeten wel betrekking hebben op feiten die in beide landen strafbaar zijn. Dat leidde in de zaak van Puigdemont in België tot juridisch touwrekken over onder meer het Spaanse misdrijf 'rebellie'.