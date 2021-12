Advocaten prins Andrew ‘in crisisberaad’ na jurybeslissing Ghislaine Maxwell

Maxwell werdin de rechtbank van New York schuldig bevonden aan vijf van de zes aanklachten. De jury acht bewezen dat ze tussen 1994 en 2004 meisjes ronselde voor haar ex-vriend en zedendelinquent Jeffrey Epstein.



Maxwell moet nog in een ander proces terechtstaan voor meineed in een rechtszaak tegen Epstein. Ze kan worden veroordeeld tot in totaal 65 jaar cel, wat de rest van haar leven zou betekenen. Als ze schuldig was bevonden aan alle aanklachten, riskeerde Maxwell tot tachtig jaar gevangenisstraf.



De advocaten van Maxwell hebben inmiddels een hoger beroep aangekondigd. ,,We geloven in de onschuld van Ghislaine en zijn uiteraard erg teleurgesteld”, zei een advocaat volgens The New York Times buiten de rechtbank. ,,We maken al werk van een hoger beroep en hebben er vertrouwen in dat ze vrijgepleit zal worden.”