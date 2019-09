Afd tweede grootste partij bij Oost-Duitse deelstaatverkiezingen

Het radicaal-rechtse AfD (Alternative für Deutschland) heeft een flinke zege geboekt bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg en Saksen maar is niet de grootste geworden. Dat blijkt uit de eerste exit polls van de Landtagswahl, melden Duitse media.

De populistische AfD is volgens de prognoses zéér sterk gegroeid in de deelstaten Brandenburg en Saksen maar behaalt in geen van beide deelstaten de verkiezingszege. In Brandenburg, dat Berlijn omringd, scoort de anti-immigratiepartij 22,5 procent, net iets minder dan de al 30 jaar regerende SPD met 27,5 procent. In Saksen behaalt de AfD 27,5 procent, flink meer dan de 9,7 procent vijf jaar geleden maar nog altijd fors minder dan de traditionele CDU. Die staat bovenaan met 32 procent maar dat is wel 7,4 procentpunt minder dan bij de vorige verkiezingen in 2014.

De conservatieve CDU van Angela Merkel en de sociaal-democratische SPD mogen de verkiezingen in beide deelstaten dan lijken te winnen, ze verliezen wel fors terrein aan de populistische AfD. Dat is vooral voor Merkel en haar toch al onstabiele regerende coalitie een flinke klap. De CDU zag haar aandeel in het aantal stemmen met 7,4 procentpunt dalen tot 32 procent vergeleken met de laatste verkiezingen in 2014.

De flinke opmars van de AfD komt vooral door de onvrede onder de inwoners van Brandenburg en Sachsen, die tot de val van de Muur in 1989 deel uitmaakten van Oost-Duitsland.

Naast algehele onvrede over het gebrek aan economisch perspectief, dalende werkgelegenheid en achterstelling bij Duitsers in het westen van het land - zo zijn veel pensioenen nog altijd niet rechtgetrokken - is er onrust en frustratie over de immigratie en het geld dat daaraan wordt uitgegeven. “Waarom wel aan nieuwkomers en niet aan ons”, redeneren veel inwoners.

Vanwege het gebrek aan economische perspectieven zijn veel jongeren weggetrokken uit beide deelstaten. Dat verklaart waarom de gemiddelde leeftijd van de kiezers vandaag 55 jaar of ouder was.