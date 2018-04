Affaire Skripal. Gelooft u de Russen of de Britten?

PollRusland en Groot-Brittannië blijven elkaar bestoken met beschuldigingen in de zaak van de vergiftigde Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter Joelia. Nu weer eist de Russische ambassadeur in Londen een gesprek met minister Johnson omdat de relatie tussen beide landen 'totaal onbevredigend' is. Tot in het absurde toe waarbij het zelfs gaat over cavia's en een kat. Stand van zaken.

Volgens de Russen:

Volledig scherm Sergei Lavrov © EPA deugt er helemaal niets van de Britse beschuldigingen. Er zijn geen bewijzen zijn en alle geheimzinnigheid in het onderzoek past in een groter complot: het in diskrediet brengen van Rusland. Volgens de Russische VN-ambassadeur Nebenzia wordt Rusland aangewreven “een verschrikkelijk, onmenselijk, wapen” te hebben; het spul ook nog eens in een geheim arsenaal te fabriceren en daarmee het verdrag op chemische wapens grof te schenden. Dat alles is onzin en verzonnen door tegenstanders van Rusland met het doel Ruslands rol in Syrië te kleineren want Moskou is nu de spil voor een vredesregeling, beweert Nebenzia.

In de propagandaslag zond de Russische staatszender Rossiya TV een telefoongesprek uit tussen Joelia Skripal en haar nicht Victoria die in Moskou woont. Joelia zegt daarin dat zij en haar vader beide zijn hersteld en dat het helemaal goed. Victoria, die zelf vermoedt dat haar familieleden ziek zijn geworden door een rotte vis (voedselvergiftiging) gaf de tape aan Rossiya TV. Gisteren verklaarde de de medisch directeur van het Salisbury District Hospital dat Sergej Skripals toestand "snel verbetert" en dat Joelia buiten gevaar is. Rusland ijvert voor een ‘open en transparant’ onderzoek maar klaagt dat de Britten tegenwerken.



Omdat er geen bewijzen van Russische schuld zijn overlegd eist Moskou al enige tijd excuses van Groot-Brittannië. Inmiddels zijn door het Westen meer dan 150 Russische diplomaten uitgewezen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov verdenkt Londen van een vuil spel spelletje: vanwege de problematische Brexit zou de Britse premier May internationaal geïsoleerd zijn geraakt. En heeft ze nu iets gevonden om de rijen weer te sluiten en ‘de Russen de schuld te geven’, aldus Lavrov. Volgesn de Russen is de meest waarschijnlijke verklaring is dat ‘andere’ geheime diensten de boel manipuleren.

Volgens de Russische VN-ambassadeur spelen de Britten 'een gevaarlijk spel' en rammelt het Britse verhaal aan alle kanten. Russische vragen: waarom horen we niets meer over de Britse politieman die de Skripals vond en meteen besmet zou zijn? Hoe kan Sergej Skripal nu ineens w

eer beter zijn? Waarom deden de mobieltjes van de Skripals het niet die dag en – serieus- waarom bekommerden de Britten zich niet om de kat en de cavia’s van de Skripals nadat die in het ziekenhuis waren opgenomen? Zijn ze snel gecremeerd om bewijs te vernietigen?

Volgens de Britten:

Volledig scherm Karen Pierce, the newly appointed Britain's Ambassador to the United Nations stands before a meeting of the U.N. Security Council at the U.N. headquarters in New York, U.S., April 5, 2018. REUTERS/Lucas Jackson © REUTERS

De Britse regering houdt bondgenoten met vertrouwelijke briefings op de hoogte. De Franse ambassadeur in Londen liet daarover los de inschatting van Groot-Brittannië te delen, “namelijk dat er geen andere waarschijnlijke verklaring is dan dat Rusland verantwoordelijk is”. Britse spionage-experts zeggen dat Skripal – die in zijn tijd honderden Russische collegae zou hebben verraden aan het Westen - bij wijze van voorbeeld had moeten worden geëxecuteerd: een verrader zal nooit zijn straf ontlopen. Ook op de Britse radio was Joelia Skripal te horen. In een verklaring zei ze eergisteren dat haar vader in een ‘kritieke maar stabiele’ toestand verkeert. Inmiddels gaat het alweer veel beter en herstellen vader en dochter zienderogen, aldus Britse artsen. Het nichtje van de vergiftigde voormalige dubbelspion is overigens een visum geweigerd om naar Groot-Brittannië te komen. Viktoria Skripal was van plan naar Groot-Brittannië te gaan om Sergej's dochter Joelia naar Rusland terug te brengen.

Sergej en Joelia worden behandeld in een Engels ziekenhuis nadat ze op 4 maart bewusteloos waren geraakt na een aanval met zenuwgas. Beiden herstellen inmiddels goed en zijn niet langer in kritieke toestand.

Premier May houdt vol dat alle sporen naar Rusland leiden. Ze heeft totaal geen enkel vertrouwen in het Russische aanbod mee te werken aan het onderzoek. Londen heeft wat dat betreft ervaringen in een vorige moordzaak op een Russische ex-spion, de eveneens in Engeland vergiftigde ex-KGB-kolonel Litvinenko. Daar werkte Moskou vooral tegen en kregen de Britten achteraf spijt dat ze die zaak niet veel harder hadden gespeeld. En de kat en de cavia’s? De knagers waren al dood, de kat was er slecht aan toe en kregen daarom een spuitje, aldus een Britse woordvoerder.