Afgezonderd stukje Rusland ligt precies tussen Navo-leden in, nu worden er raketten getest

Oorlog Oekraïne LIVE | Poetin ‘zegt sorry’ tegen Israël, Biden zal Russische terrein­winst ‘nooit erkennen’

De Russische president Vladimir Poetin heeft excuses aangeboden voor de recente anti-Joodse uitlatingen door de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Dat heeft het kantoor van de Israëlische premier Naftali Bennett gezegd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

21:02