Afghaanse president: afnemende veiligheid komt door vertrek VS, moeten gevolgen dragen

Earth Overshoot Day: vandaag heeft de mens alle grondstof­fen opgebruikt die de aarde dit jaar maakt

29 juli Vandaag is het Earth Overshoot Day. Dat betekent dat de mensheid wereldwijd tussen 1 januari en vandaag evenveel grondstoffen heeft verbruikt, als de aarde in één jaar kan produceren. Na een dip in het verbruik vorig jaar, door de coronacrisis, zitten we weer bijna op het niveau van 2019. Toen viel de dag op 26 juli.