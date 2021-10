Afghaanse redder Joe Biden veilig land uit na weken onderduiken voor taliban

Een Afghaanse tolk die de Amerikaanse president Joe Biden eind augustus om hulp vroeg nadat hij was gestrand in Kaboel, heeft Afghanistan veilig verlaten met zijn gezin.

Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekend. Aman Khalili zat wekenlang ondergedoken in de Afghaanse hoofdstad met zijn vrouw en vijf kinderen uit vrees voor de taliban. Die waren op zoek naar hem omdat hij voor het Amerikaanse leger werkte. De tolk en zijn gezin wisten over de weg buurland Pakistan te bereiken. Van daaruit vlogen ze met een Amerikaans regeringsvliegtuig naar Qatar, waar ze met duizenden andere Afghaanse vluchtelingen wachten op hun immigratie naar de Verenigde Staten, verklaarde een woordvoerder van het ministerie tegenover The Wall Street Journal.

Khalili vroeg Biden eind augustus via dezelfde krant om hulp. ,,Hallo meneer de president: help mijn gezin en mij’', zei hij in een interview nadat de Amerikaanse troepen Afghanistan hadden verlaten en de luchtbrug voor zo'n 120.000 evacués was gestopt. ,,We zullen je eruit krijgen en je 20 jaar inzet voor ons land honoreren’’, reageerde Witte Huis-perschef Jen Psaki.

Sneeuwstorm

De Afghaanse tolk redde Biden in 2008 tijdens een bezoek aan Afghanistan van een mogelijke aanval van de taliban. De helikopter met de toenmalige Amerikaanse senator en diens partijgenoten John Kerry en Chuck Hagel moest vanwege een sneeuwstorm een noodlanding maken in een afgelegen gebied. Khalili sloot zich destijds aan bij klein militair interventieteam dat vanuit de luchtmachtbasis Bagram de bergen inreed om de drie te redden.

Dertien jaar later kon de tolk de aanvraag van zijn gezin voor emigratie naar de Verenigde Staten niet snel genoeg rond krijgen om mee te kunnen met een van de evacuatievluchten. Met hulp van Afghaanse Amerikanen en Amerikaanse veteranen doken de Khalili's onder in Kaboel. Omdat Khalili en zijn gezin niet aan boord konden komen van een vluchtelingenvlucht vanuit Mazar-i-Sharif, deels doordat ze geen Afghaanse paspoorten hadden, reisden ze twee dagen heimelijk over land naar de grens met Pakistan, die de zeven op 5 oktober overstaken.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is volgens de krant bezig de immigratieprocedure voor het gezin te versnellen en ze speciale visa toe te kennen voor toegang tot de VS.

