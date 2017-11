Afrekenen met Videla-regime: Julio Poch hoort na 8 jaar vonnis

Argentijnse veiligheidstroepen pakken een arbeider op. Onder Videla werden tienduizenden tegenstanders van het regime gemarteld. 30.000 van hen worden nog steeds vermist. © AFP De gruwelen van de Vuile Oorlog Raymond Boere Raymond Boere Julio Poch is een van de 54 verdachten die nog in leven zijn en die een rol zouden hebben gespeeld in de 'Vuile Oorlog' van Argentinië. Julio Poch is een van de 54 verdachten die nog in leven zijn en die een rol zouden hebben gespeeld in de 'Vuile Oorlog' van Argentinië. Tijdens de militaire dictatuur van 1976 tot 1983 verdwenen duizenden mensen, veelal vakbondsmedewerkers, studenten en andere, vooral linkse, activisten. Mensenrechtenorganisaties schatten dat er rond de 30.000 mensen zijn 'verdwenen'. Een nationale commissie ging na de val van het regime uit van ten minste 9.000 mensen. Tijdens de militaire dictatuur van 1976 tot 1983 verdwenen duizenden mensen, veelal vakbondsmedewerkers, studenten en andere, vooral linkse, activisten. Mensenrechtenorganisaties schatten dat er rond de 30.000 mensen zijn 'verdwenen'. Een nationale commissie ging na de val van het regime uit van ten minste 9.000 mensen. Veel van de verdwenen mensen werden uit vliegtuigen gegooid in de Rio de la Plata of de Atlantische Oceaan. Ook werden pasgeboren baby's bij hun moeders weggehaald. Beroepsmilitair Jorge Videla was het gezicht van de gruweldaden. Hij greep als hoofd van de militaire junta in 1976 de macht in Argentinië. Veel van de verdwenen mensen werden uit vliegtuigen gegooid in de Rio de la Plata of de Atlantische Oceaan. Ook werden pasgeboren baby's bij hun moeders weggehaald. Beroepsmilitair Jorge Videla was het gezicht van de gruweldaden. Hij greep als hoofd van de militaire junta in 1976 de macht in Argentinië. Militairen besloten een einde te maken aan het falende en chaotische bewind van de derde vrouw en weduwe van dictator Juan Perón, Isabel, die in juli 1974 president was geworden. Onder haar regime pleegden linkse extremisten talrijke moordaanslagen en ontvoeringen. De officieren begonnen al onder Isabels presidentschap met hun Vuile Oorlog tegen links. Ze breidden die uit onder hun eigen bewind. Militairen besloten een einde te maken aan het falende en chaotische bewind van de derde vrouw en weduwe van dictator Juan Perón, Isabel, die in juli 1974 president was geworden. Onder haar regime pleegden linkse extremisten talrijke moordaanslagen en ontvoeringen. De officieren begonnen al onder Isabels presidentschap met hun Vuile Oorlog tegen links. Ze breidden die uit onder hun eigen bewind. Videla pleegde de staatsgreep samen met Emilio Eduardo Massera en Orlando Ramón Agosti, maar werd veruit de beruchtste juntaleider. In 1981 maakte Videla plaats voor generaal Roberto Viola. Twee jaar later probeerde de junta populariteit terug te winnen met een aanval op de geclaimde Britse Falklandeilanden, maar dat werd de ondergang van de generaals. Videla pleegde de staatsgreep samen met Emilio Eduardo Massera en Orlando Ramón Agosti, maar werd veruit de beruchtste juntaleider. In 1981 maakte Videla plaats voor generaal Roberto Viola. Twee jaar later probeerde de junta populariteit terug te winnen met een aanval op de geclaimde Britse Falklandeilanden, maar dat werd de ondergang van de generaals. Na de terugkeer naar de democratie veroordeelde een Argentijnse rechter Videla in 1985 wegens moord tot levenslang, maar president Carlos Menem verleende hem in 1990 gratie. De mensenrechtenschendingen tijdens de Vuile Oorlog bleven de oud-juntaleider echter achtervolgen. In 2010 werd hij schuldig bevonden aan de executie van 30 politieke gevangen in 1976 en in 2012 werd hij veroordeeld wegens de babyroof. Na de terugkeer naar de democratie veroordeelde een Argentijnse rechter Videla in 1985 wegens moord tot levenslang, maar president Carlos Menem verleende hem in 1990 gratie. De mensenrechtenschendingen tijdens de Vuile Oorlog bleven de oud-juntaleider echter achtervolgen. In 2010 werd hij schuldig bevonden aan de executie van 30 politieke gevangen in 1976 en in 2012 werd hij veroordeeld wegens de babyroof. Het schrikbewind in Argentinië leidde ook tot controverse in Nederland toen kroonprins Willem-Alexander een relatie kreeg met Máxima Zorreguieta. Haar vader was tijdens het bewind van Videla Onderminister van Landbouw. Zelf heeft Zorreguieta altijd ontkend dat hij wist in welke mate het Videla-regime zich schuldig maakte aan onderdrukking. Het schrikbewind in Argentinië leidde ook tot controverse in Nederland toen kroonprins Willem-Alexander een relatie kreeg met Máxima Zorreguieta. Haar vader was tijdens het bewind van Videla Onderminister van Landbouw. Zelf heeft Zorreguieta altijd ontkend dat hij wist in welke mate het Videla-regime zich schuldig maakte aan onderdrukking.