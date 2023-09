Afrika keihard getroffen door extreem weer, maar eigen klimaattop moet vooral optimisme uitstralen

Meer dan 50 graden in Marokko, mislukte oogsten door droogte in de Hoorn van Afrika of overstromingen in Niger en Tsjaad waardoor miljoenen mensen hun huis kwijtraakten. Afrika wordt hard getroffen door extreem weer. Tijdens een klimaattop in Kenia, de allereerste, probeert het continent oplossingen te zoeken voor klimaatverandering. ,,We zijn hier niet om te klagen.’’

Een Afrikaanse klimaattop, dat hebben we niet eerder meegemaakt?

Klopt, Nairobi, hoofdstad van Kenia, heeft de primeur. Tijdens de driedaagse bijeenkomst (de top duurt tot en met woensdag) zitten leiders van verschillende Afrikaanse landen, wetenschappers en beleidsmakers bij elkaar om zich over de klimaatkwestie te buigen. Ondanks de vele problemen waar het continent mee kampt, straalt gastheer William Ruto - president van Kenia - vooral optimisme uit. ,,We zijn hier niet om te klagen, er zijn veel mogelijkheden op het gebied van hernieuwbare energie, de jonge werkende bevolking en natuurlijke hulpbronnen.’’

Voordat we het over die mogelijkheden hebben, hoeveel last heeft Afrika van klimaatverandering?

In Afrika zijn in 2022 zeker 5000 doden gevallen door weer- en klimaatgerelateerde rampen, blijkt uit een pas verschenen rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Waarschijnlijk ligt het werkelijke dodental zelfs veel hoger. De WMO zegt dat Afrika onevenredig hard wordt getroffen door klimaatverandering en dat de rampen steeds erger worden. Zo’n 48 procent van de doden zou zijn omgekomen door droogte, 43 procent door overstromingen. Er werden in totaal 110 miljoen mensen getroffen door de rampen, die voor bijna 8 miljard euro schade zouden hebben veroorzaakt op het continent.

De temperatuur op het continent stijgt volgens de WMO steeds sneller en de stijging gaat ook sneller dan in de rest van de wereld. Vooral Noord-Afrika warmt snel op, wat in 2022 tot grote bosbranden leidde in Algerije en Tunesië. In Oost-Afrika lijden de mensen vooral onder de droogte. In Somalië raakten bijvoorbeeld 1,2 miljoen mensen ontheemd door het gebrek aan regen.

De WMO wijst erop dat Afrika verantwoordelijk is voor minder dan 10 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en het minst in staat is om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De internationale financiering die daar nu voor beschikbaar is, zou bij lange na niet genoeg zijn. Met meer geld zouden er bijvoorbeeld betere waarschuwingssystemen kunnen komen voor rampen.

Dat is een gitzwart scenario. Waarom dan toch optimistische geluiden uit Nairobi?

Dat heeft vooral te maken met het grote potentieel van Afrika. Het werelddeel (1,2 miljard inwoners, verspreid over 54 landen) heeft de jongste bevolking ter wereld. Een jonge bevolking biedt mogelijkheden voor economische groei en innovatie.

De Afrikaanse leiders die in Kenia aanwezig zijn, willen de komende dagen flink inzetten op de omschakeling naar hernieuwbare energie. Kenia zelf geeft het goede voorbeeld een groot deel van de stroom in het land is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zon- en windenergie. Ook in andere landen wordt geïnvesteerd in duurzame projecten zoals windmolenparken en dammen.

Daarnaast is de Afrikaanse bodem rijk aan grondstoffen. Het continent beschikt over meer dan 40 procent van de wereldwijde reserves van kobalt, mangaan en platina. Die grondstoffen zijn essentieel voor de productie van batterijen en waterstofbrandstofcellen, belangrijk om het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen terug te dringen.

Kan Afrika de klimaatambities waarmaken?

Dat zal moeten blijken. Afrika heeft een schuldenberg van 600 miljard euro, waardoor het lastig is voor veel landen om te investeren in een (duurzame) economie. Daarnaast is de politieke instabiliteit van het continent een probleem. Afgelopen week nog nam het leger van Gabon de macht over en werd de president afgezet. Een paar weken eerder was er een geslaagde couppoging in Niger. De staatsgreep in Gabon is al de achtste in Afrika sinds 2020. Deze instabiele situatie zorgt ervoor dat (potentiële) investeerders niet staan te popelen om zaken te doen in deze landen. Op dit moment wordt ongeveer 3 procent van de energie-investeringen wereldwijd in Afrika gedaan.

Als het gaat om geld voor klimaatdoeleinden, zullen de Afrikaanse leiders de komende dagen ongetwijfeld een beroep doen op de rijkste landen ter wereld. Deze landen beloofden eerder dat ze elk jaar 100 miljard euro aan Afrika geven om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Vorig jaar schonken alle landen samen ongeveer 80 miljard euro. Dat was 4 procent meer dan het jaar ervoor, maar de 100 miljard is nog niet in zicht. Er is nog een lange weg te gaan voor het continent, maar de top laat zien dat een deel van Afrika bereid is werk te maken van de klimaatambities.