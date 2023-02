Afscheid van door agenten mishandelde Tyre Nichols: ‘Het recht op oud worden is hem ontzegd’

Familie en vrienden verzamelden zich woensdag in Memphis (Tennessee) om afscheid te nemen van Nichols, nadat de dienst uren was uitgesteld vanwege het winterse weer. Vicepresident Kamala Harris woonde ook het afscheid bij.

Zij kreeg een staande ovatie toen ze het woord nam tijdens het afscheid. Harris veroordeelde het gewelddadige optreden van de politie en riep het Amerikaanse Congres op de George Floyd Justice in Policing Act goed te keuren. De wet werd in 2021 in het leven geroepen om politiegeweld terug te dringen. Die haalde het nu toen niet. George Floyd overleed in 2020 door politiegeweld. Zijn familie, net als de familie van politiegeweldslachtoffer Breonna Taylor, was ook aanwezig bij de afscheidsdienst van Nichols.

Ook dominee en mensenrechtenactivist Al Sharpton, wie vaker spreekt op begrafenissen van slachtoffers van politiegeweld, hield een toespraak. Hij noemde Nichols een ‘goed mens’. ,,Iemand die ons te vroeg heeft verlaten. Het recht om nog een dag de zonsondergang te zien, om zijn moeder te omhelzen, om zijn kind vast te houden en het recht om oud te worden is hem allemaal ontzegd.’’ Hij benadrukte ook dat het de laatste keer moet zijn dat een zwarte Amerikaan om het leven komt door politie geweld. ,,We zijn gekomen en we zullen overwinnen.”

Second-degree murder

Drie weken geleden overleed Nichols nadat hij werd aangehouden door vijf zwarte agenten. Op gruwelijke beelden, die vorige week werden vrijgegeven, was te zien hoe agenten Nichols schopten, sloegen en hem besproeiden met pepperspray. Tijdens de aftuiging schreeuwde Nichols voor zijn moeder. Na de arrestatie werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij drie dagen later overleed.

Vijf agenten, die eveneens zwart zijn, werden na de arrestatie ontslagen wegens excessief geweld. Ze worden aangeklaagd voor second-degree murder, vergelijkbaar met doodslag. Ook worden zij verdacht van zware mishandeling, ontvoering, wangedrag en onderdrukking.

Nadat de beelden online verschenen, werd in verschillende steden in de VS geprotesteerd. President Joe Biden liet weten dat hij ‘woedend en verdrietig’ was na het zien van de beelden.

Scorpion-straatbrigade

Na de dood van Nichols werd in Memphis de speciale Scorpion-straatbrigade opgeheven. De Scorpion-eenheid – de volledige naam luidt Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighbourhoods – werd twee jaar geleden in het leven geroepen. In vier ploegen patrouilleerden veertig agenten door high crime hotspots, ofwel de meest criminele en gevaarlijkste wijken van de stad Memphis.

Hoewel de eenheid veel successen boekte, kwamen er ook veel klachten binnen van bewoners die vonden dat de agenten zich gedroegen alsof ze aan niemand verantwoording schuldig zijn. Zo werd een man van 66 hardhandig tegen de grond gewerkt en uitgescholden. Hij moest met verwondingen naar het ziekenhuis.

Elk jaar komen ruim duizend Amerikanen om door politiegeweld. In absolute aantallen gaat het vaak om witte mensen, maar relatief gezien komen zwarte mensen vaker om het leven door politiegeweld (67 per 1 miljoen) dan witte mensen (23 per 1 miljoen), blijkt uit cijfers van mappingpoliceviolence.org.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: