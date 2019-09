Afscheidsberichtjes van passagiers nadat vliegtuig enkele ganzen raakt: 'Er is vuur, er is vuur!'

Tientallen passagiers van de Canadese luchtvaartmaatschappij Swoop dachten dat hun laatste uurtje geslagen had nadat een van de motoren van het vliegtuig waar zij inzaten, in brand dreigde te vliegen. Dat gebeurde nadat het toestel onderweg naar Canada enkele ganzen raakte.

Passagiers grepen snel hun telefoon en begonnen al afscheidsberichtjes naar familie en vrienden te sturen. Ze vertelden dat ze onmiddellijk na het opstijgen een luide plof hoorden, gevolgd door vlammen uit een motor. ,,Ik begon mijn moeder te sms’en met de mededeling dat er iets mis is met het vliegtuig. Ik hou van je, stuurde ik”, zo vertelde Fadhl Abu-Ghanem, een van de passagiers, naderhand tegen Canadese media.

Volgens hem begon iedereen aan boord te schreeuwen zodra de vlammen werden opgemerkt. Dat was vlak voordat de piloot met de mededeling kwam dat het vliegtuig enkele ganzen had geraakt en een noodlanding moest maken. ,,Voor ik het wist zag ik vlammen uit de motor komen. Ik voelde een enorme hitte. Ik zocht naar een stewardess maar kon er geen vinden, dus ik begon maar te schreeuwen. ‘Er is vuur, er is vuur!’. Het was erg overweldigend, je verwacht het niet.”

Rook in cabine

Bruce Mason, een andere passagier, reageerde eveneens geschrokken en prees de kapitein en de bemanning om hun rustige reactie. ,,Ik heb eerder in een vliegtuig gezeten waar vlak na het opstijgen brand uitbrak. Dat was behoorlijk bescheiden in vergelijking met dit”, zei hij. ,,Er is rook, er is vuur en je denkt: ‘was dit het?’”

Donna-Lee Rayner, die ook op de vlucht was, meldde op Facebook dat er rook in de cabine was en dat ze een brandgeur rook. ‘Ik was alvast begonnen aan mijn afscheidsberichten, voor het geval ze mijn telefoon konden herstellen na de crash’, schrijft ze op Facebook.

Dankwoord