Afspraak: ‘Gele Hesjes staken tijdelijk acties bij grens met Nederland'

In een Whatsappbericht dat deze site heeft ingezien meldt iemand die bij de Gele Hesjes (afdeling Visé) zegt te horen, dat de actiestop er komt om de gemoederen tot bedaren te brengen. ‘Het spijt ons dat we veel truckers tot last zijn. Zij hebben een familie en professionele afspraken. We hopen op jullie steun en hopen dat we een gesprek kunnen organiseren, zodat we samen kunnen werken aan dezelfde strijd, voor een betere wereld voor iedereen.’

De afzender, die uit de publiciteit wil blijven, meldt verder dat in elk geval de actie van vandaag wordt afgelast. Gulickx zegt dat er zelfs een afspraak voor twee weken is uitgerold. ,,Er komt totale rust. Ter hoogte van Visé komen er geen acties. Daarna willen we in gesprek om onderling begrip te kweken. Wellicht kan dat in de vorm van ludieke acties. Nu zijn de chauffeurs echt bang. Het is heftig.’’

De actievoerder zegt wel dat truckers nog steeds doelwit blijven van acties. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ trucks. ,,,We willen de economie raken, zodat politici gaan reageren. Daarvoor moeten we de multinationals proberen aan te pakken.’’

Afgelopen vrijdagavond werd een actievoerder op de snelweg naar Maastricht dodelijk aangereden door een Nederlandse trucker. Die zou in paniek zijn geraakt toen de actievoerders, volgens hem niet herkenbaar als Gele Hesjes, zijn ruiten probeerden in te slaan. Aanvankelijk werd een chauffeur uit Dongen als doorrijder aangemerkt, later bleek dat het om een chauffeur uit Landgraaf ging. Die meldde zich bij de Belgische justitie en is intussen verhoord en weer heengezonden.