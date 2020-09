Afval laten slingeren? Dit nationale park in Thailand stuurt bezoekers hun eigen troep na

15.000 slaapzak­ken voor vluchtelin­gen Moria, maar niet iedereen staat te springen

16 september De verwoestende brand in vluchtelingenkamp Moria heeft Nederland niet onberoerd gelaten. Dat de wil om iets te betekenen voor de duizenden mensen die nu op straat bivakkeren groot is, blijkt wel uit een inzamelactie van de stichting Because We Carry. Binnen 24 uur gaven duizenden mensen gehoor aan de oproep slaapzakken te doneren. Toch staat in Griekenland niet iedereen te springen om de actie.