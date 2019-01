'Afvallige’ Rahaf (18) smeekt Canada om asiel

video Oostenrijk ontruimt volledig skigebied, vijf doden door lawines

7 januari Wegens lawinegevaar wordt in Oostenrijk het hele skigebied Hochkar ontruimd. In grote delen van het Alpenland is in het afgelopen weekend 2 meter sneeuw gevallen. Vijf mensen kwamen daarbij om het leven. Een deel van Beieren in Zuid-Duitsland is uitgeroepen tot rampgebied.