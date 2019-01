‘Afvallige’ Saoedi (18) verschanst zich in Thais hotel uit angst voor familie

Al-Qunun sloeg op de vlucht tijdens een vakantie met haar familie in Koeweit. Ze wilde naar Australië om er asiel aan te vragen, maar werd gearresteerd tijdens een tussenstop in Bangkok. Een Saoedische official zou haar paspoort in beslag hebben genomen op verzoek van de Saoedische regering, maar de Thaise autoriteiten spreken dat tegen. Volgens hen had Al-Qunun niet de juiste papieren bij zich voor Australië en probeert ze te ontsnappen aan uithuwelijking.

Saoedi-Arabiës zaakgelastigde in Bangkok Abdullah al-Shuaibi verklaarde gisteren in de Saoedische pers dat Al-Qunun door de Thaise autoriteiten was tegengehouden, omdat ze geen retourticket of reisroute leek te hebben waaruit bleek dat ze een toerist was.

Uitzetting

De Saoedische tiener zou vandaag met een vlucht van Kuwait Airways worden teruggebracht naar Koeweit, waar haar familie is. Uit protest verschanste ze zich in een hotel op de luchthaven van Bangkok. ,,Ze heeft zichzelf in de kamer gebarricadeerd en zegt dat ze niet zal vertrekken totdat ze de mogelijkheid heeft gekregen het VN-Vluchtelingenbureau te spreken en asiel aan te vragen”, meldt Phil Robertson, directeur van Human Rights Watch in Azië, op Twitter.

Kuwait Air-vlucht KU412 waarmee al-Qunun vanochtend Thailand zou worden uitgezet, is volgens Robertson zonder haar vertrokken. ,,Dit is een belangrijke overwinning voor haar en een regelrecht eerbetoon aan haar moed’’, schreef hij omstreeks zes uur op Twitter.

Volledig scherm Rahaf Mohammed al-Qunun in haar hotelkamer. © AFP Officials van Kuwait Air en de Thaise Immigratiedienst hadden 29 minuten eerder volgens hem tevergeefs op de deur van al-Qununs hotelkamer geklopt met het verzoek die te openen. ,,Vanuit haar kamer riep ze dat ze niet zou opendoen en herhaalde ze haar verzoek om een gesprek met een vertegenwoordiger van het VN Vluchtelingenbureau.’’

Noodkreet

De Saoedische vluchtelinge slaakte omstreeks half zeven op Twitter een noodkreet. ,,Ik ben Rahaf. Het vliegtuig is zonder mij vertrokken. Ik ben nog steeds in het hotel. Ik heb dringend hulp nodig van welk land dan ook. Ik wil asiel aanvragen’’, schreef ze aan Yasmine Mohammed. Dat is een Arabisch-Canadese activiste en universiteitsdocente met een blog genaamd Bekentenissen van een ex-moslim.

Een Thaise mensenrechtenadvocaat zegt vanmorgen beroep tegen de uitzetting van al-Qunun te hebben ingediend bij een rechtbank in Bangkok. ,,In het geval van onwettige detentie kunnen we de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening’’, verklaarde Nadthasiri Bergman tegenover het Franse persbureau AFP.

‘Levensgevaar’

Al-Qunun verklaarde gisteravond tegenover persbureau Reuters: ,,Mijn broers en familie en de Saoedische ambassade zullen in Koeweit op me wachten. Mijn leven is in gevaar. Mijn familie dreigt me te vermoorden voor de meest triviale dingen.’’ De 18-jarige vrouw, dochter van een invloedrijke Saoedische bestuurder, werd vanwege haar westerse opvattingen naar eigen zeggen regelmatig mishandeld, vooral door haar oudste broer.

Ze begon zaterdag op Twitter berichten te posten, nadat de Thaise autoriteiten haar hadden tegengehouden. Op Twitter schreef ze dat haar leven gevaar zou lopen als ze onder druk van Saoedische autoriteiten terug zou keren naar haar familie. De tiener kreeg naar eigen zeggen al eens zes maanden huisarrest omdat ze haar haar had geknipt. Ze zou ook haar islamitische geloof hebben afgezworen, een misdrijf in het extreem religieuze land. Op Twitter maakt ze haar identiteit bekend ‘omdat ik niets meer te verliezen heb’.

Vergelijkbare zaak De zaak van Rahaf Mohammed al-Qunun doet denken aan die van haar landgenote Dina Ali Lasloom (24). Zij ontvluchtte Saoedi-Arabië in april vorig jaar en werd onderweg naar Australië gearresteerd op de luchthaven van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Dat zou gebeurd zijn op last van de Saoedische ambassade in het land. Ook haar paspoort werd ingenomen. Ali Lasloom smeekte eveneens om hulp in filmpjes op Twitter; ze zei te vrezen voor wraak door haar familie.



Desondanks werd ze op 11 april 2017 op het vliegtuig naar haar vaderland gezet, begeleid door twee ooms. Medereizigers verklaarden tegenover persbureau Reuters te hebben gezien dat een schreeuwende jonge vrouw naar het vliegtuig was gedragen door drie mannen met Arabisch uiterlijk. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Right Watch verliet Ali Lasloom het toestel in Ryadh niet met de medepassagiers. Wat er met de vrouw gebeurde, is niet bekend.

Eerwraak

Saoedi-Arabië staat bekend om zijn vele beperkingen voor vrouwen. Die zijn onder andere onderworpen aan de voogdij van een man, meestal de vader, echtgenoot of een broer. Die heeft arbitraire zeggenschap over hen een neemt in hun plaats belangrijke beslissingen.