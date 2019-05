Afvalruimers Mount Everest vinden 3000 kilo troep... en vier lichamen

Het wordt een van de meest ambitieuze opruimacties ooit genoemd, het vuilvrij maken van de 8488 meter hoge Everest. Een team van veertien topfitte vrijwilligers wil in 45 dagen tijd zo’n tienduizend kilo afval opruimen. In de tientallen jaren dat de berg wordt beklommen, is de Everest bezaaid geraakt met blikjes, flesjes, plastic, tentjes, menselijke uitwerpselen en kapotte klimuitrustingen. In twee weken tijd is nu al zo'n drieduizend kilo geruimd, een hoeveelheid vergelijkbaar met het gewicht van twee SUV's. Een legerhelikopter staat de vrijwilligers bij in het afvoeren van de troep.