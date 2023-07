Agent die Nahel doodschoot, was bang dat tiener zijn collega ‘meesleurde’ met de auto

De Franse krant heeft de verhoren van de 38-jarige Florian M. ingezien. De agent zette op 27 juni in Naneterre de Mercedes die door Nahel, een jongen van Algerijnse afkomst, bestuurd werd aan de kant voor een controle na enkele verkeersovertredingen . Volgens M. reed de tiener daarna ‘met volle snelheid’ weg nadat hij hem meerdere keren had gesommeerd zijn motor uit te zetten. Ook sloeg M. hard op de voorruit ‘om de aandacht van de bestuurder te trekken', schrijft Le Parisien op basis van het verhoor.

Op een video van een getuige is te horen dat iemand roept dat Nahel ‘een kogel door het hoofd’ krijgt. M. ontkent dat hij dat heeft gezegd. De inspecteur-generaal van de nationale politie stelt na bestudering van de beelden dat M. in ieder geval heeft geroepen dat de tiener de motor uit moet zetten, maar dat zijn collega waarschijnlijk de gewraakte uitspraak over de kogel heeft gedaan.

In het nauw

M. verdedigt zich met het argument dat zijn collega met zijn bovenlichaam door het raam van de Mercedes hing. Hij was bang dat de tiener hem zou meesleuren als hij wéér zou wegrijden. De collega van M. verklaarde tegenover de politie echter dat hij alleen zijn arm door het raam gestoken had.

Dode in Marseille

Zaterdag kwam bij de rellen in Marseille een man om het leven. De aanklagers onderzoeken wat er precies is gebeurd, maar ze denken dat hij tijdens rellen op zijn borst is geraakt door de rubberkogel en later stierf aan een hartstilstand.