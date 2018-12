Agent schiet in Brussel man dood die hem aanviel met een zwaard

Hagelbol­len zo groot als golfballen, grote delen Sydney zonder stroom door noodweer

13:34 In grote delen van Sydney, in de Australische staat New South Wales, is de elektriciteit uitgevallen door noodweer. Dat ging gepaard met hagelstenen zo groot als golfballetjes, storm en overvloedige regenval. Volgens de krant Sydney Morning Herald zitten momenteel meer dan 110.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten.