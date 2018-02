Al 46 doden door Siberische kou

In Estland vielen zeven doden, in Litouwen vijf en in Tsjechië vier, evenveel als in Slowakije. Verder vielen er twee doden in Frankrijk, Italië, Servië, Roemenië en Slovenië. In Kroatië daalde het kwik naar min 21, in het zuiden van Polen werd min 19 gemeten en bij Londen min 10. In het zuiden van Frankrijk zagen de bewoners voor het eerst sinds jaren sneeuw, wat direct leidde tot veel aanrijdingen.