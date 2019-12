Al 53 doden door mazelenuitbraak op Samoa; meesten zijn jonger dan 4 jaar

De scholen in Samoa, dat bij Australië en Nieuw-Zeeland ligt, zijn vanwege de uitbraak gesloten. Van de 200.000 mensen die er wonen, zijn er inmiddels bijna 60.000 gevaccineerd. Toch neemt het aantal geïnfecteerden dagelijks toe met meer dan honderd mensen. Nieuw-Zeeland levert medische teams die in Samoa slachtoffers ondersteunen. Het VN-kinderfonds UNICEF stuurde al 110.000 doses van het mazelenvaccin.

De mazelen hebben ook toegeslagen in Tonga en Fiji, maar Samoa is door de lage vaccinatiegraad extra hard getroffen. Die wordt geschat op 28 tot 40 procent. Het vertrouwen in het vaccinatieprogramma werd er ernstig op de proef gesteld toen toen vorig jaar twee baby’s overleden, kort nadat ze waren ingeënt. Het Samoaanse vaccinatieprogramma werd zelfs kortstondig opgeschort. Later bleek dat de doodsoorzaak niets te maken had met de vaccins.