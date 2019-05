Al 7 jaar gegijzelde Ewold Horn omgekomen bij ontsnappingspoging

De berichten over het vrijlaten van andere gijzelaars, zoals Quimbo, riepen ondertussen wel steeds meer de vraag op: als het leger deze gijzelaars kan bevrijden, waarom Ewold dan niet? Het antwoord op die vraag is nooit gekomen. Rond Horn bleef het nagenoeg altijd stil.



Ewold zat gevangen op Jolo, één van de tientallen Sulu-eilandjes die op de wereldkaart een klodder verf met spetters vormen. De eilandjes zijn veelal onbewoond, dichtbebost en soms maar vijftig meter breed. Jolo vormt veruit de grootste in de archipel, ruim zes keer zo groot als Texel. Het bestaat voor het overgrote deel uit jungle.



Honderden slachtoffers hield Abu Sayyaf hier sinds 1990 gegijzeld, meestal eindigend met de overhandiging van losgeld, soms met onthoofding. De leden verplaatsen zich makkelijk, kennen het gebied beter dan het leger. En ze worden er lang niet zo gehaat als je zou denken: een deel van de miljoenen die de groep met losgeld ophaalt, steken de leiders in de samenleving. In dit arme, islamitische deel van het verder christelijke land, ver van de hoofdstad Manilla, hebben mensen soms meer vertrouwen in Abu Sayyaf dan in de overheid.