Al drie doden en 15 zieken door eten van meloen in Australië

Slachtoffers bloedbad Las Vegas krijgen uitkering van 275.000 dollar

5:54 Een speciaal fonds dat werd opgericht na de dodelijke schietpartij vorig jaar vanuit een hotel in Las Vegas keert per slachtoffer 275.000 dollar (223.000 euro) uit. De GoFundMe-inzamelingsactie haalde in totaal ruim 31 miljoen dollar op.