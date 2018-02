Al vijf doden door tornado's en overstromingen VS

In het zuidwesten van Michigan, in de stad Kalamazoo, werd het lichaam van een 48-jarige man in het water aangetroffen. De stad is zwaar getroffen door overstromingen wegens een combinatie van de hevige regenval in de afgelopen week en smeltende sneeuw.



In Kentucky vonden drie mensen de dood. Twee lichamen werden aangetroffen in auto's die van de weg waren gespoeld. De een was in een greppel terecht gekomen, de ander belandde in een sloot. De derde dode, een 79-jarige vrouw, overleed toen haar huis door een tornado werd getroffen en instortte. De vrouw was op slag dood. Haar man kwam er met lichte verwondingen vanaf, omdat hij juist naar buiten was gelopen en vervolgens de kelder werd ingeblazen.



De vijfde dode viel in het noordoosten van Arkansas. Daar kwam een 83-jarige man om het leven toen zijn camper kantelde. De camper werd door de harde wind van de weg geblazen en belandde in een vijver.