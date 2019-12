Al zeker 12 doden door noodweer in Zuid-Europa

Twee stormen hebben een zware tol geëist in Zuid-Europa. Gisteravond waren in Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk al twaalf doden geteld. Het ergste leed lijkt intussen voorbij, want de komende dagen wordt beter weer voorspeld.

Storm Elsa was nog niet verteerd of daar was zaterdag opvolger Fabien al. Met rukwinden tot 150 kilometer per uur en aan zee golven tot negen meter hoog leek het wel alsof Elsa nooit was weggeweest. In de Spaanse regio Catalonië kwam bij het noodweer gisteren een visser om, toen hij door een windstoot van de rotsen viel. Een andere visser en drie agenten sprongen hem achterna, maar de hulp kwam te laat.

In Portugal eiste Fabien twee doden. Een man kwam om in het verkeer door een omvallende boom. Een ander slachtoffer raakte bedolven onder het puin van een ingestort huis.

Haven en luchthaven dicht

Ook Frankrijk likt z'n wonden na Fabien. Vier mensen raakten gewond door een boom die op de weg viel en zo'n 95.000 gezinnen in de westelijke regio Nouvelle-Aquitaine moeten het zonder elektriciteit stellen. Op het eiland Corsica werden windsnelheden gemeten tot 206 kilometer per uur. Geen enkele boot mocht de haven nog uit en ook de luchthaven blijft tot nader order gesloten. Wateroverlast zorgt nog steeds voor veel problemen.

In Italië lieten drie mensen het leven. Een automobilist stierf er toen hij met zijn auto in een straat reed, die als gevolg van overstromingen was afgesloten voor het verkeer. En in Venetië stond het waterpeil zaterdagochtend 120 centimeter boven de zeespiegel. Daarmee stond ongeveer dertig procent van de Noord-Italiaanse stad onder water. Verwacht wordt dat het waterpeil morgen nog stijgt. Dan zal hoogwater de helft van de stad innemen.



In de regio's Lombardije, Friuli-Venezia Giulia, Ligurië, Toscane, Umbrië, Lazio, Campanië en Sardinië dreigen door felle regen intussen aardverschuivingen. Ten zuiden van Napels werd zo een hotel van de buitenwereld afgesneden. Er was op dat moment een bruiloftsfeest met 200 gasten aan de gang.

Eerst kwam Elsa

De timing van winterstorm Fabien was catastrofaal: amper drie dagen eerder moest Zuid-Europa ook al storm Elsa verteren. Die ging gepaard met windstoten tot 160 kilometer per uur. Ook Elsa eiste toen al doden, onder wie een Nederlandse zestiger die in het zuidwesten van Spanje aan het surfen was. Drie anderen kwamen er om het leven door een aardverschuiving, een ingestorte muur en een overstroming.



Eerder in Spanje bezweek een Zuid-Koreaanse vrouw aan de verwondingen die ze opliep toen ze in Madrid vallende brokstukken over zich heen kreeg. In Frankrijk wordt nog steeds gezocht naar een man die overboord sloeg op een zeilboot.

Milder weer