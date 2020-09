Alain wil zijn dood livestreamen uit protest tegen euthanasieverbod maar Facebook grijpt in

UpdateFacebook heeft de livestream geblokkeerd van een terminaal zieke Fransman die wilde laten zien welke lijdensweg voorafgaat aan zijn dood. Doel van Alain Cocq (57) was te protesteren tegen het verbod op actieve euthanasie in Frankrijk. Hij vroeg de Franse president Emmanuel Macron tevergeefs een uitzondering voor hem te maken.

,,De weg naar de bevrijding is begonnen en geloof me, ik ben er blij mee’’, zei Cocq iets na middernacht in de livestream op zijn Facebookpagina. De vijftiger legde uit dat hij vlak daarvoor zijn laatste maaltijd had gehad en voedsel noch vloeistof en behandeling meer tot zich zal nemen. Pijnstillers blijft hij wel slikken. ,,Ik verwacht dat ik over een dag of vier, vijf zal overlijden’’, aldus de Fransman.

In een video proostte hij met een plastic beker met inhoud op zijn vrienden: “Kijk, jongens ik drink een laatste slok op jullie gezondheid”, sprak Cocq vanuit het ziekenhuisbed in zijn woning. Hij eindigde zijn bericht met: ,,Zo gaat het leven. Tot ziens.”

Facebook blokkeerde de livestream naar eigen zeggen “omdat onze regels het tonen van zelfmoordpogingen niet toestaan”, verklaarde een woordvoerder tegenover persbureau AFP. “Hoewel we zijn beslissing om aandacht te vragen voor dit complexe probleem respecteren, hebben we op basis van adviezen van deskundigen besloten de rechtstreekse uitzending op de account van Alain te verhinderen.”

Cocq heeft al meer dan 30 jaar een zeer pijnlijke, ongeneeslijke slagaderziekte en werd al negen keer gereanimeerd. ,,Telkens met een nieuwe achteruitgang. Hij heeft geen hoop meer en zit opgesloten in zijn lichaam’’, verklaarde vicevoorzitter Sophie Medjeberg van de humanitaire vereniging Handi mais pas que! tegenover persbureau AFP. Cocq wees haar aan als zijn vertegenwoordiger ‘opdat de strijd doorgaat'. Ze hoopt dat het livestreamen van zijn lijdensweg een ‘elektroshock’ zal veroorzaken, ‘om hulp bij zelfdoding toe te staan ​​zoals in België of Zwitserland’. ,,Acht op de tien Fransen zijn voor hulp bij zelfdoding”, aldus Medjeberg.

Macron

De vijftiger strijdt al jaren voor euthanasie en vroeg de Franse president onlangs via de belangenvereniging om toe te staan dat een ​​arts hem een ​​fatale dosis barbituraat zou toedienen. In een brief wees Emmanuel Macron Cocq erop dat dit volgens de huidige wetgeving in Frankrijk niet is toegestaan en dat zelfs hij niet boven de wet staat.

Daarom besloot Cocq om zijn stervensproces zelf in gang te zetten. ,,Ik weet dat de komende dagen zwaar zullen zijn, maar ik heb mijn beslissing genomen en ben kalm”, zei de Fransman. ,,Het wordt heel moeilijk, maar het maakt niet uit in vergelijking met wat ik al heb meegemaakt.”

Steunbetuigingen

Zijn aankondiging leverde Alain Cocq al tientallen steunbetuigingen op van Fransen die zijn moed prijzen en hem een rustige en zachte dood wensen.

© AFP

